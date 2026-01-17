Durante la Milano Fashion Week, Connor Storrie e Hudson Williams hanno scelto di rappresentare il Made in Italy con una sfilata dedicata al loro brand Heated Rivalry. L'evento ha sottolineato l'importanza della moda italiana nel panorama internazionale, confermando l’attenzione verso qualità e design distintivi. Un momento che evidenzia come stilisti emergenti continuino a valorizzare le eccellenze del nostro paese nel mondo della moda.

In queste settimane non si parla altro che di Heated Rivalry, la serie canadese che ha conquistato il mondo intero. Protagonisti dello show sono Hudson Williams e Connor Storrie, che vestono i panni di Shane Hollander e Ilya Rozanov, due giocatori avversari di hockey che danno il via a una relazione segreta. La serie, che è già stata confermata per una seconda stagione, tra meno di un mese debutterà anche in Italia. Lo show andrà infatti in onda a partire dal 13 febbraio su HBO Max e i fan stanno aspettando con ansia di godersi quello che senza dubbio è il titolo del momento. In attesa del debutto italiano però in queste ore qualcosa ha attirato l’attenzione del web. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Heated Rivalry, Connor Storrie e Hudson Williams scelgono il Made in Italy e sfilano alla Milano Fashion Week

