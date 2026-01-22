Il Bologna rimonta il Celtic in Europa League | errore clamoroso di Skorupski Rowe trova il 2-2
Il Bologna recupera dallo svantaggio e pareggia contro il Celtic in Europa League, grazie a una rimonta nella ripresa. Dopo un primo tempo concluso con il Celtic avanti di due gol, il team italiano ha saputo reagire, nonostante un errore di Skorupski. La partita termina 2-2, offrendo un risultato equilibrato in una sfida importante per entrambe le squadre.
Il Bologna in rimonta pareggia in casa con Il Celtic, che ha chiuso il primo tempo avanti di due gol. L'uomo in più avvantaggia il Bologna che trova il gol con Dallinga e Rowe.🔗 Leggi su Fanpage.it
Bologna-Celtic risultato 2-2 in Europa League: Dallinga e Rowe riprendono gli scozzesi in 10Grande spavento per il Bologna in Europa League: contro il Celtic rischia cadere in casa, va sotto di due reti ma rimonta e sfiora a più riprese il gol della vittoria. All'inizio, viene colpito a ... corriere.it
Orban illude il Verona, il Bologna rimonta e vince 2-3VERONA (ITALPRESS) – VERONA (ITALPRESS) – Dopo sette gare si sblocca il Bologna che sconfigge 3-2 un combattivo Verona. Gli scaligeri ... iltempo.it
La Virtus Bologna sfiora la rimonta, ma è il Fenerbahce a spuntarla (80 a 85) x.com
BOLOGNA RESTA IN VETTA La Virtus resiste al tentativo di rimonta di Treviso e si prende un'altra vittoria in campionato. Nel giorno dell'esordio di Francesco Ferrari in bianconero. Il finale: https://www.pianetabasket.com/legabasket-serie-a/tutto-semplice- - facebook.com facebook
