Il Bologna rimonta il Celtic in Europa League | errore clamoroso di Skorupski Rowe trova il 2-2

Il Bologna recupera dallo svantaggio e pareggia contro il Celtic in Europa League, grazie a una rimonta nella ripresa. Dopo un primo tempo concluso con il Celtic avanti di due gol, il team italiano ha saputo reagire, nonostante un errore di Skorupski. La partita termina 2-2, offrendo un risultato equilibrato in una sfida importante per entrambe le squadre.

