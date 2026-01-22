Diretta gol Europa League | Bologna Celtic 0-1 che pasticcio di Skorupski!

Segui in tempo reale le partite di Europa League: oggi alle 18:45 Bologna-Celtic e alle 21:00 Roma-Stoccarda. Questi incontri, validi per la settima giornata della fase a gironi, sono fondamentali per le speranze di qualificazione delle squadre italiane. Ti offriremo sintesi, cronaca e aggiornamenti live per ogni risultato, mantenendoti informato sugli sviluppi di questa importante giornata di calcio europeo.

Diretta gol Europa League LIVE: Celtic Roma 0-1 gol di Mancini! Celta Vigo Bologna 0-0Segui in tempo reale gli aggiornamenti della sesta giornata di Europa League, con focus su Celtic-Roma e Celta Vigo-Bologna.

Diretta gol Europa League: inizia Bologna Celtic!Alle ore 18:45 e 21:00 si svolgono le partite di Europa League tra Bologna-Celtic e Roma-Stoccarda, rispettivamente.

