Harry Styles ha svelato le date del "Together Together Tour 2026", ma il Belpaese è il grande assente della lista nonostante l'artista viva a Roma e abbia dedicato il video del ritorno alle fan italiane. La grande domanda ora è se verranno aggiunte nuove date in futuro: ecco la lista delle tappe ufficiali annunciate.🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Harry Styles annuncia le date del tour 2026, ma l’Italia non c’è: la beffa nonostante il video tributo

Leggi anche: Okgiorgio annuncia l’Italia Tour 2026, le date e i biglietti

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Harry Styles annuncia il nuovo album in uscita il 6 marzo; Harry Styles annuncia le date e le città del tour: 30 live a New York, 6 a Londra e Amsterdam; Harry Styles annuncia il nuovo album Kiss All The Time. Disco, Occasionally; Harry Styles annuncia il nuovo album: Kiss All The Time. Disco Occasionally.

Harry Styles annuncia le date del tour 2026, ma l’Italia non c’è: la beffa nonostante il video tributoHarry Styles ha svelato le date del Together Together Tour 2026. Nonostante l’artista viva ormai a Roma e abbia dedicato il video del ritorno alle fan italiane, il Belpaese è il grande assente della ... fanpage.it

Harry Styles annuncia le date del Together Together Tour 2026. Tutte le info per comprare i bigliettiLa nuova tournée dell'ex membro dei One Direction sarà la prima occasione in cui il fandom potrà ascoltare dal vivo alcune delle canzoni incluse nel suo quarto album, intitolato Kiss All the Time. cosmopolitan.com

Harry Styles ha svelato le date del Tour 2026, ma l’italia è la grande assente della lista nonostante l’artista viva a Roma e abbia dedicato il video del ritorno alle fan italiane. - facebook.com facebook

#HarryStyles è pronto a inaugurare un nuovo capitolo della sua carriera. Venerdì 23 gennaio esce infatti “Aperture”, il nuovo singolo che sarà disponibile in digitale e in rotazione radiofonica x.com