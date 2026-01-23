Guida TV Sky Cinema e NOW | Allied - Un' ombra nascosta Venerdi 23 Gennaio 2026

Ecco la guida TV di Sky Cinema e NOW per venerdì 23 gennaio 2026. In serata, propone Allied, un film di guerra e spionaggio con Brad Pitt, e Gomorra, che approfondisce nuovi sviluppi della serie. Segui le programmazioni per scoprire le pellicole e le serie in onda questa sera, tra tensione, dramma e intrattenimento.

Sky Cinema stasera accende Allied e Gomorra tra spy story con Brad Pitt e nuovi snodi drammatici di Le Origini.. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) va in onda Allied – Un’ombra nascosta, spy-story elegante e carica di tensione diretta da Robert Zemeckis, con Brad Pitt e Marion Cotillard immersi nel caos della Seconda guerra mondiale. I due interpretano agenti sotto copertura che si incontrano durante una missione a Casablanca e finiscono per innamorarsi, costruendo una vita insieme a Londra. Quando però emergono sospetti devastanti sull’identità della donna, il film si trasforma in un dramma teso e ambiguo, dove amore, lealtà e dovere entrano in collisione, tra atmosfere raffinate, tradimenti silenziosi e un costante senso di pericolo. 🔗 Leggi su Digital-news.it

