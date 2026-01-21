Guida TV Sky Cinema e NOW | La mia ombra è tua Mercoledi 21 Gennaio 2026

Ecco la guida TV Sky Cinema e NOW per mercoledì 21 gennaio 2026, con il film

Bad Boys Ride or Die sconvolge Miami tra corruzione e fuga su Sky Cinema Action, seguendo Mike e Marcus accusati ingiustamente mentre combattono criminali e colleghi. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) va in onda La mia ombra è tua, commedia di Eugenio Cappuccio con Marco Giallini e Giuseppe Maggio che gioca sul rapporto tra generazioni, talento e illusioni. Giallini è uno scrittore diventato famoso per un solo romanzo, ormai prigioniero di quella fama passata che non riesce a superare. Costretto a viaggiare verso Milano con il giovane assistente che lo accompagna ovunque, intraprende un percorso fatto di dialoghi taglienti, ironia amara e piccoli scontri quotidiani, mentre deve finalmente svelare il titolo dell’attesissimo sequel. 🔗 Leggi su Digital-news.it

