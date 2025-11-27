Russia | negoziati con gli Stati Uniti solo se l’Ucraina ritira le sue forze dai territori rivendicati

Putin impone il ritiro di Kiev dai territori contesi come condizione per fermare i combattimenti in Ucraina e chiede il riconoscimento legale internazionale di Crimea e Donbass come regioni russe prima dei negoziati con Washington previsti nei primi giorni della settimana prossima. Il presidente russo Vladimir Putin ha delineato in Kirghizistan le condizioni di Mosca per porre fine alle operazioni militari in Ucraina. La richiesta centrale riguarda il ritiro delle forze ucraine dai territori rivendicati dalla Russia, anche se il leader del Cremlino non ha specificato se l’ultimatum si applichi esclusivamente al Donbass, che comprende Donetsk e Lugansk, oppure includa anche Kherson e Zaporizhzhia. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

