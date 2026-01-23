Durante il forum di Davos, il presidente ucraino Zelensky e l'amministrazione statunitense hanno concordato sull'invio di munizioni per i sistemi Patriot. L'accordo rappresenta un passo importante nel supporto militare all'Ucraina, rafforzando la collaborazione tra i due paesi. Questa decisione evidenzia l'impegno condiviso nel rafforzare la difesa ucraina in un contesto di tensione regionale.

A Davos i presidenti degli Stati Uniti e dell'Ucraina hanno raggiunto un accordo sulle munizioni per il sistema Patriot. Lo ha detto Volodymyr Zelensky durante un incontro con i giovani, come riporta Ukrinform. "Ho parlato con il presidente Trump e ho ottenuto, non dirò quanti missili PAC-3 per il Patriot", ha detto Zelensky, aggiungendo che la visita a Davos aveva come obiettivo sia questioni globali che la risoluzione di problemi specifici. "Abbiamo parlato di questioni globali, ma abbiamo risolto un problema che corrisponde chiaramente al motivo per cui sono andato lì", ha spiegato il leader ucraino. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Zelensky: "Raggiunto accordo con Trump. Ci darà i Patriot"

Zelensky: ‘raggiunto un accordo con Trump, ci darà i Patriot’Al Forum di Davos, i presidenti di Ucraina e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo sulla fornitura di munizioni per il sistema di difesa aerea Patriot.

Via ai colloqui Ucraina-Usa-Russia ad Abu Dhabi. Zelensky: «Trump ci darà i Patriot» – La direttaA Abu Dhabi sono iniziati i colloqui tra Ucraina, Stati Uniti e Russia, con l’obiettivo di favorire il dialogo e cercare soluzioni politiche alla crisi.

Dopo l'incontro tra Trump e Zelensky a Davos, una delegazione statunitense ha raggiunto Mosca per colloqui diretti con Putin. Riaprendo un canale simultaneo con entrambe le parti e aprendo la strada a un incontro trilaterale

