Al Forum di Davos, i presidenti di Ucraina e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo sulla fornitura di munizioni per il sistema di difesa aerea Patriot. La collaborazione mira a rafforzare la sicurezza ucraina attraverso il supporto militare statunitense, consolidando le relazioni tra i due paesi e contribuendo alla stabilità nella regione.

ROMA, 23 GEN – Al Forum Economico Mondiale di Davos, i presidenti degli Stati Uniti e dell’Ucraina hanno concordato la fornitura di munizioni per il sistema di difesa aerea Patriot. Lo scrive Ukrinform. È quanto ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky, rispondendo a una domanda sui risultati della sua visita a Davos. “Ho parlato con il presidente Trump e ho ricevuto – non dirò quanti – missili PAC-3 per il sistema Patriot”, ha affermato. (ANSA) Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Zelensky: ‘raggiunto un accordo con Trump, ci darà i Patriot’

Via ai colloqui Ucraina-Usa-Russia ad Abu Dhabi. Zelensky: «Trump ci darà i Patriot» – La direttaA Abu Dhabi sono iniziati i colloqui tra Ucraina, Stati Uniti e Russia, con l’obiettivo di favorire il dialogo e cercare soluzioni politiche alla crisi.

Zelensky: Raggiunto accordo con Trump. Domani primo trilaterale Ucraina-Russia-UsaDomani e dopodomani si svolgerà negli Emirati Arabi Uniti il primo incontro trilaterale tra Stati Uniti, Russia e Ucraina.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Zelensky abre la puerta a un diálogo con Trump y Putin

Argomenti discussi: ++ Zelensky, 'raggiunto un accordo con Trump sulle garanzie di sicurezza' ++; Zelensky: C’è accordo su garanzie di sicurezza. Venerdì trilaterale Ucraina-Russia-Usa; È il giorno dell'incontro trilaterale fra Ucraina, Russia e Usa; Zelensky, 'raggiunto un accordo con Trump sulle garanzie di sicurezza'.

Trump e Zelensky trovano un’intesa sulle garanzie di sicurezza e si apre il primo trilaterale Usa-Mosca-KievUn incontro che si è svolto a Mosca poche ore dopo che il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che una bozza di accordo era quasi, quasi pronta e che lui e Trump avevano raggiunto un accordo ... tg.la7.it

Zelensky, 'raggiunto un accordo con Trump sulle garanzie di sicurezza'DAVOS, 22 GEN - Volodymyr Zelensky ha detto di aver raggiunto un accordo con Donald Trump sulle garanzie di sicurezza. (ANSA) ... ansa.it

Dopo l’incontro tra Trump e Zelensky a Davos, una delegazione statunitense ha raggiunto Mosca per colloqui diretti con Putin. Riaprendo un canale simultaneo con entrambe le parti e aprendo la strada a un incontro trilaterale Il punto di @LorenzoPiccioli x.com

Agenzia Vista. . Zelensky: Raggiunto accordo con Trump. Domani primo trilaterale Ucraina-Russia-Usa - facebook.com facebook