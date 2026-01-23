guehi in fila per fare il debutto al manchester city contro i wolves

Marc Guehi si prepara a esordire con il Manchester City, in occasione della partita contro i Wolves in Premier League. Secondo quanto annunciato da Pep Guardiola, il difensore potrebbe scendere in campo già in questa giornata, offrendo una nuova opzione alla rosa dei Citizens. La sua presenza rappresenta un'importante novità per la formazione, mentre l’incontro si avvicina.

Notizia fresca giunta in redazione: Pep Guardiola ha rivelato che Marc Guehi è in linea per fare il suo debutto al Manchester City contro i Wolves in Premier League questo fine settimana. Guehi si è unito ai Citizens per una commissione di trasferimento di 20 milioni di sterline dal Crystal Palace all’inizio di questa settimana, mettendo nero su bianco un contratto di cinque anni e mezzo. L’arrivo del 25enne rafforza le opzioni di difensore centrale di Guardiola, con Josko Gvardiol e Ruben Dias indisponibili dopo aver subito infortuni a lungo termine all’inizio di questo mese. Il nazionale inglese è il secondo arrivo di gennaio del City, dopo Antoine Semenyo, che si è unito per una cifra dichiarata di 62,5 milioni di sterline, attraverso le porte dell’Etihad Stadium. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

