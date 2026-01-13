Marc Guéhi preferisce il Bayern Monaco al Manchester City

Marc Guéhi, attualmente capitano del Crystal Palace, avrebbe manifestato una preferenza per il trasferimento al Bayern Monaco rispetto al Manchester City. Secondo quanto riportato da FootMercato, il difensore inglese sarebbe più interessato a trasferirsi in Bundesliga, evidenziando una scelta che potrebbe influenzare le prossime trattative di mercato delle due società. La situazione resta in evoluzione, e ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime settimane.

Breaking: Il Bayern Monaco è emerso come favorito nella corsa sempre più competitiva per ingaggiare Marc Guéhi, con FootMercato che ha riferito che il capitano del Crystal Palace preferisce un trasferimento in Germania piuttosto che rimanere in Premier League. Il 25enne nazionale inglese, uno dei difensori più ricercati in Europa, dovrebbe lasciare il Selhurst Park alla scadenza del suo contratto a fine stagione e il Bayern ritiene di avere un vantaggio decisivo. Secondo il rapporto, Guéhi è attratto dalla prospettiva di approdare al Bayern come free agent in estate, una mossa che gli permetterebbe di affrontare una nuova sfida all'estero e di competere subito per importanti trofei. 🔗 Leggi su Justcalcio.com Leggi anche: Il Manchester City aumenta l'interesse per Marc Guehi tra le preoccupazioni sugli infortuni Leggi anche: Gvardiol si frattura la tibia. Il Manchester City prepara una faraonica offerta di mercato per Guehi

