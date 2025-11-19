Guasto sulla Firenze-Bologna | Frecciarossa con ritardi fino a 90 minuti I treni coinvolti

Ritardi fino a 90 minuti sulla Firenze-Bologna per un guasto agli impianti di circolazione: diversi Frecciarossa deviati, fermate modificate e tempi di viaggio aumentati anche fino a un'ora e mezza su più tratte dell'AV. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

Per un guasto tecnico sulla linea: * 18966 (BORGO SL-FIRENZE SMN) limitato a PONTASSIEVE, viaggiatori con treno 18772 * 18969 (FIRENZE SMN-BORGO SL) originario da PONTASSIEVE, viaggiatori con treno 18785 o treno 18975 #treni Vai su X

La studentessa di Infermieristica dell’Università di Firenze e volontaria della Confraternita di Misericordia di Terranuova è scomparsa tragicamente il 4 agosto scorso in un incidente stradale - facebook.com Vai su Facebook

Treni, guasto a Frecciarossa tra Bologna e Firenze: ritardo fino a 3 ore, l’elenco dei convogli interessati - Per un guasto il Frecciarossa FR 9311, diretto da Torino Porta Nuova a Napoli Centrale, si è bloccato intorno alle ... Come scrive fanpage.it

Treni, doppio guasto all’Alta velocità tra Bologna e Firenze e tra Pescara e Bari: ritardi fino a 3 ore su tuta la linea - Firenze», fa sapere il gruppo Fs, dopo un guasto a un treno lungo la linea tra Bologna e Firenze nei pressi del ... Segnala corriere.it

Ritardi Alta Velocità di due ore e oltre per vari treni fra Firenze e Bologna: guasto a convoglio - Firenze, 14 febbraio 2025 – Ennesimo caos treni sulla tratta dell’Alta Velocità Bologna Firenze. Lo riporta lanazione.it