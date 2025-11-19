Guasto sulla Firenze-Bologna | Frecciarossa con ritardi fino a 90 minuti I treni coinvolti

Fanpage.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ritardi fino a 90 minuti sulla Firenze-Bologna per un guasto agli impianti di circolazione: diversi Frecciarossa deviati, fermate modificate e tempi di viaggio aumentati anche fino a un'ora e mezza su più tratte dell'AV. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Treni, guasto a Frecciarossa tra Bologna e Firenze: ritardo fino a 3 ore, l’elenco dei convogli interessati - Per un guasto il Frecciarossa FR 9311, diretto da Torino Porta Nuova a Napoli Centrale, si è bloccato intorno alle ... Come scrive fanpage.it

Treni, doppio guasto all’Alta velocità tra Bologna e Firenze e tra Pescara e Bari: ritardi fino a 3 ore su tuta la linea - Firenze», fa sapere il gruppo Fs, dopo un guasto a un treno lungo la linea tra Bologna e Firenze nei pressi del ... Segnala corriere.it

Ritardi Alta Velocità di due ore e oltre per vari treni fra Firenze e Bologna: guasto a convoglio - Firenze, 14 febbraio 2025 – Ennesimo caos treni sulla tratta dell’Alta Velocità Bologna Firenze. Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Guasto Firenze Bologna Frecciarossa