Il Gruppo FS rafforza il suo impegno sociale collaborando con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Attraverso una raccolta fondi dedicata al “Progetto Accoglienza”, si mira a sostenere le famiglie dei bambini lungodegenti, facilitando il loro soggiorno e l’accesso alle cure specialistiche. Un’iniziativa che mette al centro l’attenzione verso le esigenze delle persone e delle comunità, favorendo un percorso di cura più sereno e accessibile.

Il Gruppo FS conferma il proprio impegno a favore delle persone e delle comunità sostenendo l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù attraverso una raccolta fondi dedicata al “Progetto Accoglienza”, iniziativa pensata per supportare le famiglie dei bambini lungodegenti costrette a spostarsi per ricevere cure specialistiche. La raccolta fondi, aperta agli oltre 96 mila dipendenti del Gruppo, è stata avviata il 19 dicembre 2025 e proseguirà fino al 9 aprile 2026, con l’obiettivo di garantire servizi essenziali alle famiglie costrette a lunghi periodi di permanenza lontano da casa. Il “Progetto Accoglienza” offre ospitalità gratuita, pasti, trasporti, sostegno psicologico, mediazione culturale, corsi di lingua e attività scolastiche, contribuendo a rendere più sostenibile il percorso di cura dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Gruppo FS e Ospedale pediatrico Bambino Gesù: il viaggio della cura inizia con l’accoglienza

Fs, avviata una raccolta fondi per il "Progetto accoglienza" dell'ospedale Bambino GesùFs ha avviato una raccolta fondi dedicata al "Progetto Accoglienza" dell'Ospedale Bambino Gesù.

Da Ladispoli la "Corsa di Natale" per l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù: l'itinerarioSabato 13 dicembre 2025 si terrà la 21ª edizione della "Corsa di Natale" di Ladispoli, patrocinata dal Comune, con partenza dalla città e destinazione l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Palidoro.

