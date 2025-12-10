Da Ladispoli la Corsa di Natale per l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù | l’itinerario

Sabato 13 dicembre 2025 si terrà la 21ª edizione della “Corsa di Natale” di Ladispoli, patrocinata dal Comune, con partenza dalla città e destinazione l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Palidoro. Un evento che unisce sport e solidarietà, promuovendo il sostegno all’ospedale e alle cure dedicate ai bambini.

Ladispoli, 10 dicembre 2025 – Sabato 13 dicembre 2025, patrocinata dal Comune di Ladispoli, partirà direzione Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Palidoro la 21esima edizione della " Corsa di Natale ". L'itinerario. La corsa non competitiva è ideata e organizzata dalla podistica Asd Alsium di Ladispoli per donare un sorriso ai bambini e unendo gli amanti della corsa e non solo alla solidarietà. Appuntamento alle 8:30 in piazza R. Rossellini, con partenza prevista per le 9:30. Un percorso di 13 km che sarà un fiume di maglie e cappellini natalizi a scorrere tra le vie di Ladispoli e San Nicola per poi percorrere la via Aurelia.