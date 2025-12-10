Da Ladispoli la Corsa di Natale per l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù | l’itinerario
Sabato 13 dicembre 2025 si terrà la 21ª edizione della “Corsa di Natale” di Ladispoli, patrocinata dal Comune, con partenza dalla città e destinazione l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Palidoro. Un evento che unisce sport e solidarietà, promuovendo il sostegno all’ospedale e alle cure dedicate ai bambini.
Ladispoli, 10 dicembre 2025 – Sabato 13 dicembre 2025, patrocinata dal Comune di Ladispoli, partirà direzione Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Palidoro la 21esima edizione della “ Corsa di Natale ”. L’itinerario. La corsa non competitiva è ideata e organizzata dalla podistica Asd Alsium di Ladispoli per donare un sorriso ai bambini e unendo gli amanti della corsa e non solo alla solidarietà. Appuntamento alle 8:30 in piazza R. Rossellini, con partenza prevista per le 9:30. Un percorso di 13 km che sarà un fiume di maglie e cappellini natalizi a scorrere tra le vie di Ladispoli e San Nicola per poi percorrere la via Aurelia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Il 13 dicembre, con la “Corsa di Natale”, Ladispoli torna a correre per donare un sorriso ai bambini del Bambino Gesù - facebook.com Vai su Facebook
Il 13 dicembre, con la "Corsa di Natale", Ladispoli torna a correre per donare un sorriso... - Il 13 dicembre, con la 'Corsa di Natale', Ladispoli torna a correre per donare un sorriso ai bambini del Bambino Gesù Sabato 13 dicembre 2025 Ladispoli si vestirà di rosso per la 21ª edizione ... virgilio.it scrive
Maxi multa a Sky Italia, 4,2 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette quifinanza.it
Australian Open 2026, Vacherot e Rinderknech insieme in doppio: i due cugini ‘uniscono le forze’ oasport.it
La cucina italiana è finalmente Patrimonio Unesco vanityfair.it
Lanzarote, Riccardo Rocco travolto e ucciso da un’onda anomala sugli scogli: pescatore per passione, aveva 27 ... ilrestodelcarlino.it
Il 10 dicembre 2025 Jacques e Gabriella di Monaco compiono 11 anni. Le 3 nuove foto diffuse da Palazzo e 11 ... amica.it
Angelina Mango, aggiunta la data zero al tour Nina canta nei teatri spettacolo.eu