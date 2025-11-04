L' orologio della torre civica riparte | ecco come lo restaura una delle ditte più antiche d' Italia
Dopo anni di non funzionamento, l’orologio della torre civica che domina piazza del Comune tornerà presto a scandire il tempo a Viterbo. È stato infatti affidato l’intervento di recupero e ripristino del meccanismo storico, parte integrante del più ampio progetto di riqualificazione della torre. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
