Groenlandia truppe danesi erano pronte a combattere in caso di attacco Usa – La diretta

Durante la Guerra Fredda, la Danimarca aveva predisposto una presenza militare in Groenlandia, pronta a difendere l’area in caso di attacco dagli Stati Uniti. Questa strategia rifletteva le tensioni geopolitiche dell’epoca e l’importanza strategica della regione artica. La situazione evidenzia come le alleanze e le minacce si intrecciassero in un contesto di grande instabilità internazionale.

La Danimarca era pronta a combattere militarmente se, nel peggiore dei casi, la Groenlandia fosse stata attaccata dagli Stati Uniti. La grave situazione si è allentata dopo il discorso a Davos del presidente degli Stati Uniti Donald Trump che ha affermato di non voler intervenire militarmente. Lo apprende l’emittente danese Dr, basandosi sull’ordine dato ai soldati danesi inviati in Groenlandia, nonché su informazioni provenienti da fonti politiche centrali. L’ordine ai soldati danesi è stato impartito la scorsa settimana dai vertici più alti. Mercoledì della scorsa settimana, aerei militari e civili hanno iniziato a trasportare sistematicamente soldati ed equipaggiamento dalla Danimarca alla Groenlandia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

I danesi inviano truppe nella Groenlandia ambita da TrumpIeri Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno bisogno della Groenlandia per motivi di sicurezza, temendo che Russia e Cina possano prenderne il controllo.

Attacco all’Iran, truppe in Groenlandia, rastrellamenti dell’ICE: gli USA sono uno Stato canagliaLe recenti azioni degli Stati Uniti, tra rastrellamenti dell'ICE nelle città e possibili interventi militari in Iran, evidenziano un quadro di tensioni internazionali e internalizzate.

