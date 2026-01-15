Attacco all'Iran truppe in Groenlandia rastrellamenti dell'ICE | gli USA sono uno Stato canaglia
Le recenti azioni degli Stati Uniti, tra rastrellamenti dell'ICE nelle città e possibili interventi militari in Iran, evidenziano un quadro di tensioni internazionali e internalizzate. Questi sviluppi sollevano interrogativi sulla stabilità e la politica estera americana, mostrando come le decisioni di Washington possano influenzare la scena globale e la vita quotidiana dei cittadini.
Nelle città USA continuano i rastrellamenti dell'ICE mentre gli USA potrebbero attaccare in queste ore l'Iran. I Paesi europei inviano le truppe in Groenlandia per evitare un'invasione USA. Trump mette in campo il caos globale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Trump punta ancora la Groenlandia e nomina l'inviato speciale
NELLE PROSSIME 24 ORE TRUMP POTREBBE ATTACCARE L’IRAN. Siamo sull’orlo del baratro. Il pizza index è alle stelle: nelle ultime ore è aumentato del 1000%. Le pizzerie vicino al Pentagono lavorano a pieno ritmo, spinte dall'alto numero di truppe pre facebook
Gli #Usa ritirano truppe da basi in #MedioOriente per precauzione. Gli iraniani hanno minacciato di colpirle in caso di attacco. #Iran #IranMassacre #IranianRevolution2026 #IranProtests x.com
