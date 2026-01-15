Attacco all'Iran truppe in Groenlandia rastrellamenti dell'ICE | gli USA sono uno Stato canaglia

Le recenti azioni degli Stati Uniti, tra rastrellamenti dell'ICE nelle città e possibili interventi militari in Iran, evidenziano un quadro di tensioni internazionali e internalizzate. Questi sviluppi sollevano interrogativi sulla stabilità e la politica estera americana, mostrando come le decisioni di Washington possano influenzare la scena globale e la vita quotidiana dei cittadini.

Iran, Trump: “Continuate, aiuto in arrivo”, Groenlandia: “Scegliamo la Danimarca” mentre Trentini e Burlò tornano in Italia - Le ultime notizie dal mondo in diretta, dalle proteste in Iran alla crisi in Venezuela: mercoledì funzionari dell'amministrazione Trump incontreranno ... fanpage.it

Groenlandia, anche Londra ora valuta di spedire le truppe - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Groenlandia, anche Londra ora valuta di spedire le truppe" pubblicato il 12 Gennaio 2026 a firma di Marco Franchi ... ilfattoquotidiano.it

Trump punta ancora la Groenlandia e nomina l'inviato speciale

NELLE PROSSIME 24 ORE TRUMP POTREBBE ATTACCARE L’IRAN. Siamo sull’orlo del baratro. Il pizza index è alle stelle: nelle ultime ore è aumentato del 1000%. Le pizzerie vicino al Pentagono lavorano a pieno ritmo, spinte dall'alto numero di truppe pre facebook

Gli #Usa ritirano truppe da basi in #MedioOriente per precauzione. Gli iraniani hanno minacciato di colpirle in caso di attacco. #Iran #IranMassacre #IranianRevolution2026 #IranProtests x.com

