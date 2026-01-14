I danesi inviano truppe nella Groenlandia ambita da Trump

Ieri Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno bisogno della Groenlandia per motivi di sicurezza, temendo che Russia e Cina possano prenderne il controllo. In risposta, il governo danese ha inviato truppe nell’area, sottolineando il suo impegno per la sovranità e la stabilità della regione. Questa situazione evidenzia le tensioni geopolitiche legate all’area artica e all’importanza strategica della Groenlandia.

Germania, Francia, Svezia e Norvegia aumenteranno la propria presenza militare in Groenlandia - Nel giorno dell’atteso incontro tra le autorità groenlandesi, danesi e statunitensi a Washington sul futuro della Groenlandia, le forze armate danesi hanno fatto sapere che aumenteranno la propria pre ... ilpost.it

Germania e Svezia invieranno militari in Groenlandia. Il vertice alla Casa Bianca dura 50 minuti - Il commissario per l'Artico Dans: «Iniziative concrete in settimane o mesi». corriere.it

Trump vuole annettere la Groenlandia? Ecco la risposta di Orsini

Groenlandia, Eurocamera: «Da Trump minacce inaccettabili». Diversi Paesi europei inviano militari ilsole24ore.com/art/danimarca-… x.com

