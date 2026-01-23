La Groenlandia, secondo il modello Cipro, si trova al centro di un complesso equilibrio tra sovranità e controllo internazionale, con alcune aree sotto l’influenza americana. Le trattative in corso mirano a definire un accordo che tenga conto di queste dinamiche delicate, riflettendo le sfide di un contesto geopolitico in evoluzione. La discussione rimane aperta, con un focus sulla tutela degli interessi nazionali e sulla ricerca di soluzioni condivise.

Roma, 23 gennaio 2026 – C’è chi la definisce retromarcia e chi, più realisticamente, strategia trumpiana che chiede l’impossibile per arrivare ad una fase accettabile come fanno gli uomini d’affari quando trattano sbattendo il pugno sul tavolo per poi darsi la mano. È più o meno ciò che succedendo tra Stati Uniti e Groenlandia dopo che Donald Trump e il segretario generale della Nato, Mark Rutte, hanno annunciato di aver trovato una quadra per l’accordo che però presenta ancora aspetti avvolti nella nebbia. Le trattative sono avviate e il mondo attende i dettagli. Ciò che sappiamo per certo, almeno per ora, è che il quadro normativo non include il trasferimento della sovranità sulla Groenlandia dalla Danimarca agli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Groenlandia modello Cipro. Controllo americano su alcune aree. Via ai negoziati, il nodo sovranità

Groenlandia, cosa contiene l’accordo con Trump: l’idea del “modello Cipro” senza trasferimento complessivo di sovranitàL’accordo tra gli Stati Uniti e la Groenlandia, emerso durante il vertice a Davos, prevede un modello simile a quello di Cipro, senza un trasferimento totale di sovranità.

Groenlandia, il documento americano del 1916 che smentisce Trump sulla sovranità daneseUn documento statunitense del 1916 chiarisce la posizione degli Stati Uniti sulla sovranità della Groenlandia, confutando le recenti affermazioni di Donald Trump in merito.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Groenlandia, Giorgia Meloni in conferenza stampa: Non credo a ipotesi azione militare Usa

Argomenti discussi: Che cosa c’è nell’accordo Usa-Nato sulla Groenlandia; Nyt, ‘l’intesa sulla Groenlandia prevede il controllo Usa di piccole zone’; L’accordo di Trump sulla Groenlandia potrebbe garantire agli Stati Uniti basi sovrane in stile Cipro, secondo un rapporto; Da Guantanamo a Cipro: ecco i modelli a cui potrebbe per il futuro Usa in Groenlandia.

La Nato ha svenduto pezzi di Groenlandia a Trump? Basi militari, spie, terre rare: che cos’è il «modello Cipro» che ha convinto gli UsaDietro l'accordo che ha convinto Trump ad annullare i dazi ci sarebbe la promessa di sovranità Usa su aree strategiche dell'isola. Danimarca permettendo L'articolo La Nato ha svenduto pezzi di Groenla ... msn.com

Che cosa c’è nell’accordo Usa-Nato sulla GroenlandiaSarò vero accordo sulla Groenlandia? Trump esclude per la prima volta l'intervento militare, ma i timori per l'isola artica persistono ... policymakermag.it

La proposta del “modello cipriota” con la cessione della sovranità sulle basi militari per evitare un conflitto armato in #Groenlandia è un compromesso intelligente, a condizione che gli USA rinuncino ad ulteriori pretese sull’integrità territoriale dell’isola. x.com

Esiste il dovere di difendere la nostra dignità di europei e di italiani. Quando un Presidente posta un meme con i leader europei modello scolaretti e la mappa della Groenlandia con la bandiera americana ci vuole qualcuno capace di dargli un calcio nelle chia - facebook.com facebook