Un documento statunitense del 1916 chiarisce la posizione degli Stati Uniti sulla sovranità della Groenlandia, confutando le recenti affermazioni di Donald Trump in merito. Questa dichiarazione storica contribuisce a fare chiarezza sulla questione, offrendo una prospettiva ufficiale e documentata sulla relazione tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia.

Una dichiarazione firmata dagli Stati Uniti nel 1916 smentisce le affermazioni di Donald Trump sulla sovranità della Groenlandia. «La Danimarca non può proteggere quella terra, e perché mai dovrebbe avere un “diritto di proprietà”? Non esistono documenti scritti», ha scritto Trump su Truth lunedì 19 gennaio. Ma un documento firmato dall’allora Segretario di Stato americano Robert Lensing, emanato in concomitanza con l’accordo tra Stati Uniti e Danimarca di commerciare con le Indie Occidentali, indica il contrario. Il documento è stato riportato dal Guardian e recita: «Nel procedere oggi alla firma della Convenzione relativa alla cessione delle isole danesi delle Indie Occidentali agli Stati Uniti d’America, il sottoscritto Segretario di Stato degli Stati Uniti d’America, debitamente autorizzato dal suo governo, ha l’onore di dichiarare che il governo degli Stati Uniti d’America non si opporrà all’estensione dei propri interessi politici ed economici da parte del governo danese all’ intera Groenlandia ». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Groenlandia, il documento americano del 1916 che smentisce Trump sulla sovranità danese

La bufala di Donald Trump sulla sovranità danese della Groenlandia, smentita dai documenti USA

"Se gli Usa attaccano un Paese della Nato finisce tutto". La premier danese replica alle mire di Trump sulla Groenlandia

