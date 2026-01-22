In corso il summit Ue a Bruxelles Bilaterale tra Meloni e Merz prima dei lavori 

In corso a Bruxelles il summit dell’Unione Europea, con un bilaterale tra la premier italiana Meloni e il presidente tedesco Merz prima dei lavori ufficiali. Tra i temi affrontati ci sono la Groenlandia e la guerra in Ucraina. La premier danese Frederiksen ha dichiarato la disponibilità a dialogare con gli Stati Uniti, sottolineando però la sovranità del proprio Paese.

Nei rapporti con gli Usa ci sono «sfide» delle quali «possiamo parlare», ma «vogliamo mantenere una forte relazione transatlantica». Lo sottolinea il premier lussemburghese Luc Frieden, arrivando a Bruxelles per il Consiglio Europeo straordinario. L'Europa, ricorda, ha un «rapporto storico» con gli Usa, cui deve la propria «libertà» riconquistata con la Seconda Guerra Mondiale. Il premier canadese Mark Carney ha risposto al presidente americano Donald Trump e alla sua affermazione provocatoria al Forum economico mondiale di Davos secondo cui «il Canada vive grazie agli Stati Uniti». «Il Canada e gli Stati Uniti hanno costruito una partnership straordinaria - ha affermato Carney in un discorso alla nazione, aggiungendo però che - il Canada non vive grazie agli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Summit dei Volenterosi a Parigi, Meloni: «Alta convergenza tra Ucraina, Usa e Ue. No all’invio di truppe italiane»Durante il Summit dei Volenterosi a Parigi, Meloni ha sottolineato l’alta convergenza tra Ucraina, Usa e Ue, evidenziando la posizione italiana contro l’invio di truppe.

