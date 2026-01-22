Ue Schlein a Bruxelles per il summit Pse

Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, sarà presente a Bruxelles domani, 22 gennaio, per partecipare al summit del Partito Socialista Europeo. La sua presenza si inserisce nel quadro delle attività di rappresentanza e dialogo tra il partito italiano e le istituzioni europee, contribuendo al confronto su temi di interesse comune e alle strategie politiche a livello continentale.

ROMA – Anche la segretaria del Pd Elly Schlein sarà domani (22 gennaio) a Bruxelles per partecipare, alle ore 17.30, al pre vertice Pse convocato in vista del summit straordinario del Consiglio Europeo delle ore 19 su Groelandia e rapporti Usa-Ue. E’ quanto ha confermato il Nazareno. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Ue, Schlein a Bruxelles per il summit Pse Leggi anche: Angola, a Luanda benvenuto danzante per il summit Unione Africana-Ue Ue, summit ‘complicato’ su finanziamenti Ucraina: il nodo dei beni congelati alla RussiaIl Consiglio Europeo di Bruxelles si prepara a un vertice cruciale per definire i finanziamenti all'Ucraina nei prossimi due anni. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Schlein difende la Groenlandia: Meloni avrebbe dovuto essere più chiara. Ue, domani Schlein a Bruxelles al summit PseRoma, 21 gen. (askanews) – Anche la segretaria del Pd Elly Schlein sarà domani a Bruxelles per partecipare alle 17,30 al pre vertice Pse convocato in vista del summit straordinario del Consiglio ... askanews.it «Frode sull’utilizzo dei fondi Ue». Mogherini fermata a BruxellesBRUXELLES L’ombra della corruzione torna ad allungarsi sulle istituzioni europee. A tre anni quasi esatti dal Qatargate, lo scandalo di traffico di influenze che scosse l’Eurocamera, stavolta ... ilmessaggero.it **Bruxelles, 25 febbraio, ore 18.30** **UN EVENTO DA NON PERDERE** - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.