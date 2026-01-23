Grazia Di Michele dopo lo sfogo contro Fazio per il mancato invito a CTCF | Ornella Vanoni era un'amica speciale

Grazia Di Michele, dopo aver espresso il suo disappunto per l’assenza di Fabio Fazio all’evento dedicato a Ornella Vanoni, è intervenuta ospite a Splendida Cornice. La cantante ha ricordato il rapporto speciale con l’artista, sottolineando l’importanza di riconoscere e valorizzare le amicizie e i legami autentici nel mondo dello spettacolo. Un intervento che invita a riflettere sulle relazioni e sui valori che guidano la carriera artistica.

Grazia Di Michele, dopo lo sfogo contro Fabio Fazio per il mancato invito allo speciale di CTCF dedicato a Ornella Vanoni, è stata ospite di Splendida Cornice. A Geppi Cucciari e al pubblico di Rai3 ha raccontato l'amicizia con la celebre artista, morta lo scorso novembre. Grazia Di Michele non è stata inclusa nello speciale dedicato a Ornella Vanoni, trasmesso su Nove domenica 18 gennaio. Grazia Di Michele ha espresso il suo dispiacere per non essere stata coinvolta nello speciale dedicato a Ornella Vanoni, criticando la scelta di Fabio Fazio di privilegiare artisti con molti stream. La cantautrice pubblica una lunga riflessione sui suoi profili social rivolgendosi a Fabio Fazio e mettendo sotto accusa il sistema di scelta dei musicisti ospiti dei programmi tv. Una critica all'omologazione televisiva e il rammarico per un'esclusione che sa di occasione mancata. Con un lungo post pubblicato su Facebook, la cantautrice Grazia Di Michele ha criticato l'omologazione e l'esclusione.

