Grazia Di Michele esclusa dallo speciale per Vanoni | Ero sua amica ma Fazio vuole solo gli stessi artisti

Grazia Di Michele non è stata inclusa nello speciale dedicato a Ornella Vanoni, trasmesso su Nove domenica 18 gennaio. La cantante e autrice ha commentato la decisione, affermando di essere stata amica di Vanoni, ma di aver percepito che Fazio preferisca riproporre sempre gli stessi artisti. Questa esclusione ha suscitato discussioni nel mondo della musica italiana e tra i fan della cantante.

Grazia Di Michele non è stata chiamata per la serata in ricordo di Ornella Vanoni, andata in onda su Nove nella serata di domenica 18 gennaio. La cantautrice e insegnante di musica si sfogata su Facebook rivolgendosi direttamente a Fabio Fazio: "Sarebbe stato un sano strappo alla regola che vuole in televisione solo artisti che sembrano adatti ad ogni evento".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

