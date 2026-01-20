Grazia Di Michele esclusa dallo speciale per Vanoni | Ero sua amica ma Fazio vuole solo gli stessi artisti

Grazia Di Michele non è stata inclusa nello speciale dedicato a Ornella Vanoni, trasmesso su Nove domenica 18 gennaio. La cantante e autrice ha commentato la decisione, affermando di essere stata amica di Vanoni, ma di aver percepito che Fazio preferisca riproporre sempre gli stessi artisti. Questa esclusione ha suscitato discussioni nel mondo della musica italiana e tra i fan della cantante.

Grazia Di Michele commenta la sua esclusione all’evento di Ornella Vanoni e scrive un post rivolto a Fabio Fazio (e non solo) - facebook.com facebook

