Crea con l’IA e le copertine degli album espressive sono in rollout su Google Foto
Nell'app di Google Foto arrivano due novità di cui abbiamo sentito già parlare tra annunci ufficiali di Google e "scoperte" di noti insider. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
News recenti che potrebbero piacerti
Ciao a tutti. Stiamo cercando gomitoli di lana per creare i nostri gadget e le copertine per i nostri miciotti. Per chi ne avesse da donare ci scriva su whatsapp al 3397462973 (Frida). Siamo a Parabiago e potete, dietro appuntamento, portarli qui. Grazie a tutti - facebook.com Vai su Facebook