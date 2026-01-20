Durante il World Economic Forum di Davos, Emmanuel Macron ha indossato occhiali alla Top Gun, attirando l’attenzione. Il presidente francese, che da giorni affronta un problema all’occhio destro, ha scelto di nasconderlo con un paio di occhiali da sole a goccia. Questo dettaglio ha suscitato curiosità sul suo stato di salute e sulle motivazioni di questa scelta, evidenziando come anche piccoli gesti possano comunicare molto.

Look alla Top Gun sfoggiato da Emmanuel Macron al World Ecomonic Forum di Davos, in Svizzera. Sono giorni che il presidente francese convive con un problema all’occhio destro, che ha deciso di celare dietro un paio di occhiali da sole a goccia. Un espediente utilizzato anche recentemente al Palazzo dell’Eliseo: “Vi prego di scusarmi, ma dovrò indossarli per un po’”, aveva spiegato Macron alla presidente dell’Assemblea Nazionale Yael Braun-Pivet, al presidente del Senato Gérard Larcher e ai rappresentanti di diversi gruppi politici del Congresso della Nuova Caledonia. Macron, l’occhio rosso e la battuta alle truppe: “Consideratelo un riferimento all’Eye of the Tiger”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Macron e gli occhiali alla Top Gun a Davos, ecco perché

Perché Macron porta gli occhiali da sole: quel “problema alla vista” dietro alla nuova immagine del presidenteDurante il suo intervento al Forum di Davos, il presidente francese Emmanuel Macron ha indossato un paio di occhiali da sole Ray Ban a specchio.

Macron si crede in Top Gun, Brigitte entra in modalità dj e alza il volume. Si è stancata di sentirlo? (Video)In questo video, Emmanuel Macron si mostra con un look da aviator, completo di occhiali azzurrati e postura da comandante.

