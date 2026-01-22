A ruba gli occhiali Top Gun di Macron la casa madre è italiana

Durante il Forum di Davos, Emmanuel Macron ha indossato degli occhiali dal design ispirato a

E’ bastato che li indossasse a Davos e gli occhiali stile «Top Gun», con le lenti blu, esibiti sul palco del Forum da Emmanuel Macron sono diventati un «must». Da Donald Trump, che ha fatto la battuta «l'ho visto ieri, con i suoi begli occhiali da sole. che gli è successo?», a tanti ammiratori del presidente francese che si sono precipitati nel negozio che vende i lussuosi occhiali dai riflessi blu per assicurarsene un paio. E infatti, da un paio di giorni, il modello presidenziale «Pacific S 01» è andato letteralmente a ruba da «Henry Jullien», antico commerciante di occhiali di Parigi, dal 2023 acquisito da un marchio italiano, « iVision Tech ». 🔗 Leggi su Feedpress.me

Macron e gli occhiali alla Top Gun a Davos, ecco perchéDurante il World Economic Forum di Davos, Emmanuel Macron ha indossato occhiali alla Top Gun, attirando l’attenzione.

Macron e il look ‘Top Gun’ a Davos: occhiali specchiati tra stile e ironia sui socialDurante il World Economic Forum di Davos, Emmanuel Macron ha attirato l’attenzione con il suo look, indossando occhiali da sole specchiati che hanno suscitato commenti sui social.

