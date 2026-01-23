Redeker sottolinea come l’Iran, un paese con una storia rivoluzionaria e un carattere pluralista, sia spesso influenzato da fattori esterni come le politiche americane, che tendono a deviare il suo percorso verso un modello più autoritario. Comprendere queste dinamiche è fondamentale per promuovere un dialogo costruttivo e sostenere la volontà degli iraniani di avvicinarsi all’Occidente.

“L’Iran è un paese che ha vissuto una rivoluzione, che ha un temperamento piuttosto pluralista, ma la cui traiettoria viene costantemente deviata verso l’autoritarismo dall’aggressione americana e occidentale”. Ha parlato così questa settimana Emmanuel Todd, lo studioso la cui intelligenza è temperata dall’odio di sé antioccidentale (una volta è per la Russia, un’altra per l’Iran). Ma Todd non è il solo. “Applicano ancora la teoria maoista del nemico principale” dice al Foglio il filosofo e saggista francese Robert Redeker. “Per loro, il nemico è il campo ‘capitalista-imperialista’ occidentale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - “Gli iraniani amano l’occidente, aiutiamoli”. Parla Redeker

Iran, parla Bradanini: “L’Ue? Il bando di Metsola irrilevante. Gli iraniani guardano avanti, non a Pahlavi”Alberto Bradanini, esperto della Repubblica Islamica dell’Iran, analizza la situazione attuale nel paese.

L'Occidente si desti: con la caduta dei teocrati iraniani può cambiare la storiaCon la caduta dei teocrati iraniani, si apre una possibile svolta storica per l’area.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Iran, cosa sta succedendo: le proteste e la situazione geopolitica per chi ne sa poco

Argomenti discussi: Gli iraniani amano l’occidente, aiutiamoli. Parla Redeker; LA RIVOLTA IN IRAN E LA COSCIENZA SPORCA DELLA SINISTRA; Trump tira il freno sull’Iran: perché e sino a quando?; CIRO IL GRANDE CONTRO IL REGIME DI TERRORE DEGLI AYATOLLAH.

Gli iraniani amano l'occidente, aiutiamoli. Parla RedekerSarebbe in linea con la tradizione spirituale europea aiutare il popolo iraniano a liberarsi dalla dittatura dei mullah. La popolazione aspetta il nostro aiuto perché crede ancora in noi dice il fil ... ilfoglio.it

Iraniani d'Italia: Khamenei per noi è come HitlerIncontriamo un gruppo di studenti e ricercatori iraniani del Politecnico di Milano verso sera. Facce pulite, felpa, jeans e cappucci, inglese perfetto. Sognano un paese libero dal fondamentalismo isla ... italiaoggi.it

Abbiamo portato la testimonianza degli iraniani al Parlamento Europeo di Strasburgo. Avevamo promesso che saremmo stati la loro voce nelle Istituzioni: insieme combattiamo per il futuro e la libertà del popolo iraniano. Abbiamo chiesto che le guardie rivol - facebook.com facebook