Gli iraniani amano l’occidente aiutiamoli Parla Redeker

Da ilfoglio.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Redeker sottolinea come l’Iran, un paese con una storia rivoluzionaria e un carattere pluralista, sia spesso influenzato da fattori esterni come le politiche americane, che tendono a deviare il suo percorso verso un modello più autoritario. Comprendere queste dinamiche è fondamentale per promuovere un dialogo costruttivo e sostenere la volontà degli iraniani di avvicinarsi all’Occidente.

“L’Iran è un paese che ha vissuto una rivoluzione, che ha un temperamento piuttosto pluralista, ma la cui traiettoria viene costantemente deviata verso l’autoritarismo dall’aggressione americana e occidentale”. Ha parlato così questa settimana Emmanuel Todd, lo studioso la cui intelligenza è temperata dall’odio di sé antioccidentale (una volta è per la Russia, un’altra per l’Iran). Ma Todd non è il solo. “Applicano ancora la teoria maoista del nemico principale” dice al Foglio il filosofo e saggista francese Robert Redeker. “Per loro, il nemico è il campo ‘capitalista-imperialista’ occidentale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

gli iraniani amano l8217occidente aiutiamoli parla redeker

© Ilfoglio.it - “Gli iraniani amano l’occidente, aiutiamoli”. Parla Redeker

Iran, parla Bradanini: “L’Ue? Il bando di Metsola irrilevante. Gli iraniani guardano avanti, non a Pahlavi”Alberto Bradanini, esperto della Repubblica Islamica dell’Iran, analizza la situazione attuale nel paese.

L'Occidente si desti: con la caduta dei teocrati iraniani può cambiare la storiaCon la caduta dei teocrati iraniani, si apre una possibile svolta storica per l’area.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Iran, cosa sta succedendo: le proteste e la situazione geopolitica per chi ne sa poco

Video Iran, cosa sta succedendo: le proteste e la situazione geopolitica per chi ne sa poco

Argomenti discussi: Gli iraniani amano l’occidente, aiutiamoli. Parla Redeker; LA RIVOLTA IN IRAN E LA COSCIENZA SPORCA DELLA SINISTRA; Trump tira il freno sull’Iran: perché e sino a quando?; CIRO IL GRANDE CONTRO IL REGIME DI TERRORE DEGLI AYATOLLAH.

Gli iraniani amano l'occidente, aiutiamoli. Parla RedekerSarebbe in linea con la tradizione spirituale europea aiutare il popolo iraniano a liberarsi dalla dittatura dei mullah. La popolazione aspetta il nostro aiuto perché crede ancora in noi dice il fil ... ilfoglio.it

gli iraniani amano lIraniani d'Italia: Khamenei per noi è come HitlerIncontriamo un gruppo di studenti e ricercatori iraniani del Politecnico di Milano verso sera. Facce pulite, felpa, jeans e cappucci, inglese perfetto. Sognano un paese libero dal fondamentalismo isla ... italiaoggi.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.