Con la caduta dei teocrati iraniani, si apre una possibile svolta storica per l’area. Sono le donne, i giovani e i cittadini comuni a sfidare il regime, combattendo per un futuro più aperto e democratico. Questa resistenza rappresenta un impulso per l’intero Medio Oriente, segnando un momento di cambiamento che potrebbe influenzare l’intera regione e il suo cammino verso una maggiore libertà.

Sono le donne che sfidano non solo il carcere e la tortura, ma la stessa vita. Sono le persone semplici e coraggiose, i giovani che vogliono un futuro, sono i commercianti del Bazar, i popoli che formano il mosaico dell’antica Persia, sono le persone che lottano per riproporre un nuovo sentiero democratico in una nazione decisiva perla storia del Grande Medio Oriente. Cinquant’anni anni or sono il regime teocratico della mezzaluna sciita stendeva sul palcoscenico del mondo islamico un sipario che sin dal suo porsi era insanguinato e solo la follia dei cattivi maestri francesi poteva scambiare una lotta tra sette con una rivoluzione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L'Occidente si desti: con la caduta dei teocrati iraniani può cambiare la storia

