Iran parla Bradanini | L’Ue? Il bando di Metsola irrilevante Gli iraniani guardano avanti non a Pahlavi

Alberto Bradanini, esperto della Repubblica Islamica dell’Iran, analizza la situazione attuale nel paese. Rispondendo alle recenti dichiarazioni dell'Ue e alle decisioni di Metsola, sottolinea come gli iraniani continuino a guardare avanti, senza lasciarsi influenzare da polemiche esterne o simboli del passato come Pahlavi. La sua esperienza offre un'interpretazione approfondita degli sviluppi politici e sociali in Iran, evidenziando una prospettiva di continuità e resilienza.

Alberto Bradanini è un profondo conoscitore della Repubblica Islamica dell’Iran e di ciò che accade nel Paese persiano. Ex diplomatico italiano di spicco, Bradanini ha ricoperto numerosi incarichi presso la Farnesina e all’estero, tra cui Console Generale a Hong Kong, Consigliere Commerciale a Pechino negli anni Novanta, Coordinatore del Comitato Governativo Italia-Cina, responsabile dell’ufficio istituzionale internazionale di Enel e, soprattutto, Ambasciatore d’Italia in Iran (Teheran, 2008-2012) e in Cina (Pechino, 2013-2015). Lo abbiamo raggiunto per porgli qualche domanda sulle proteste che hanno investito il Paese nelle ultime settimane e per commentare le mosse dell’Ue e degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su It.insideover.com

