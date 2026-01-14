Iran parla Bradanini | L’Ue? Il bando di Metsola irrilevante Gli iraniani guardano avanti non a Pahlavi

Da it.insideover.com 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alberto Bradanini, esperto della Repubblica Islamica dell’Iran, analizza la situazione attuale nel paese. Rispondendo alle recenti dichiarazioni dell'Ue e alle decisioni di Metsola, sottolinea come gli iraniani continuino a guardare avanti, senza lasciarsi influenzare da polemiche esterne o simboli del passato come Pahlavi. La sua esperienza offre un'interpretazione approfondita degli sviluppi politici e sociali in Iran, evidenziando una prospettiva di continuità e resilienza.

Alberto Bradanini è un profondo conoscitore della Repubblica Islamica dell’Iran e di ciò che accade nel Paese persiano. Ex diplomatico italiano di spicco, Bradanini ha ricoperto numerosi incarichi presso la Farnesina e all’estero, tra cui Console Generale a Hong Kong, Consigliere Commerciale a Pechino negli anni Novanta, Coordinatore del Comitato Governativo Italia-Cina, responsabile dell’ufficio istituzionale internazionale di Enel e, soprattutto, Ambasciatore d’Italia in Iran (Teheran, 2008-2012) e in Cina (Pechino, 2013-2015). Lo abbiamo raggiunto per porgli qualche domanda sulle proteste che hanno investito il Paese nelle ultime settimane e per commentare le mosse dell’Ue e degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su It.insideover.com

iran parla bradanini l8217ue il bando di metsola irrilevante gli iraniani guardano avanti non a pahlavi

© It.insideover.com - Iran, parla Bradanini: “L’Ue? Il bando di Metsola irrilevante. Gli iraniani guardano avanti, non a Pahlavi”

Leggi anche: Metsola (Pres. Parlamento UE): Europa vede cosa succede in Iran. Cambiamento in arrivo – Il video

Leggi anche: Proteste in Iran, Teheran minaccia Trump: “In caso di attacco, risposta forte”. Il Parlamento Ue vieta ingresso a diplomatici iraniani

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.