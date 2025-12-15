Giustizia | domani l' incontro di Avs sul referendum costituzionale
Domani, 16 dicembre, si terrà a Genova un incontro pubblico organizzato da Sinistra Italiana Genova – Avs, dedicato alla discussione sul referendum costituzionale sulla giustizia. L’appuntamento offrirà un approfondimento sulle possibili ripercussioni della riforma per la magistratura, i cittadini e l’equilibrio democratico del Paese.
