Musei | D' Alfonso contro Giuli per nomina della prof di faccetta nera lei ' Invenzioni vergognose'

In un contesto di tensioni politiche, D'Alfonso critica la nomina di una candidata bocciata alle ultime elezioni regionali, secondo quanto riportato dal sito del Ministero della Cultura. La questione riguarda la scelta del ministro Giuli di inserire nel Cda dei Musei statali della regione Abruzzo una figura definita da alcuni come

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - “Apprendiamo dalla pubblicazione sul sito del MiC che il ministro Giuli è stato accompagnato per la nomina nel Cda dei Musei statali della regione Abruzzo di una candidata bocciata dagli elettori alle ultime elezioni regionali con Marsilio, oggi probabilmente richiedente e riconoscente". Così una nota del deputato democratico Luciano D'Alfonso. "Una scelta che appare come una ricompensa politica e che sconcerta, anche alla luce di precedenti noti alle cronache, come la gestione di un istituto scolastico in cui agli studenti veniva imposto di cantare Faccetta nera. Una decisione che non può essere considerata isolata, ma che si inserisce in un sistema di potere avallato e sostenuto dal presidente Marsilio, che continua a causare – se non a promuovere da protagonista – scelte spregiudicate e di chiara matrice partitica nella gestione delle istituzioni pubbliche". 🔗 Leggi su Iltempo.it

Patrimonio culturale, il Ministro Giuli nomina nuovi consiglieri Cda dei Musei dell'Umbria: ecco chi sonoIl Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha recentemente nominato i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione dei Musei Nazionali dell'Umbria.

“Faccetta nera” dalle casse della pista di pattinaggio davanti al municipio: polemica a Campobasso. La sindaca: “Comune ignaro”A Campobasso, la musica di “Faccetta nera” è stata riprodotta sulla pista di pattinaggio davanti al municipio, scatenando polemiche.

