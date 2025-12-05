Apparizione invasa dalla magia del Natale con mercatini gastronomia e Babbo Natale

Anche quest’anno Apparizione sarà invasa dallo spirito e dalla magia del Natale, nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 dicembre.Il programma delle due giornate prevede: sabato alle ore 15 apertura dei mercatini artigianali e alimentari e dello stand dei cuculli e vin brulé; alle ore 16. 🔗 Leggi su Genovatoday.it