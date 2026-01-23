Giuffredi | Allegri fa giocare Bartesaghi retrocesso con l’U23 nel Milan Conte…

Dopo il pareggio in Champions League, il Napoli affronta nuove tensioni interne. Giuffredi ha commentato la scelta di Allegri di far giocare Bartesaghi, retrocesso con l’U23, nel Milan, mentre si susseguono le critiche di Giuffrida a Conte e ai recenti sviluppi in casa partenopea. La situazione si fa complessa, tra valutazioni tecniche e polemiche, evidenziando le sfide che accompagnano il cammino delle squadre di vertice.

Dopo il pareggio in Champions League del Napoli contro il Copenaghen, le acque non sono proprio del tutto tranquille, anzi. A dimostrare questa tesi sono state anche le parole di Mario Giuffredi che, intervistato dai microfoni di “Calcio Napoli 24”, ha criticato senza problemi Antonio Conte, allenatore dei partenopei. Ecco, di seguito, l sue parole, con un riferimento anche al Milan di Allegri: "Se a Conte manca il coraggio di far giocare i giovani, non è un problema mio. Allegri fa giocare Bartesaghi, retrocesso con l'U23, nel Milan. Bernasconi giocava nell'Atalanta U23 ed è titolare sia con Juric che con Palladino, nell'Inter gioca Pio Esposito, Gasperini ha messo un 2009 come Arena che l'anno prima era in C". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Giuffredi attacca Conte: «Nel Napoli manca il coraggio di far giocare i giovani»L'agente di alcuni giovani talenti del Napoli, Giuffredi, critica pubblicamente l'attuale gestione tecnica della squadra, accusando Antonio Conte di mancare di coraggio nel valorizzare i giovani.

