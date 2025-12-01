Milan Leao da ‘9’ fa faville con Allegri Bartesaghi cresce Mercato | se parte Giménez …

Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, lunedì 1° dicembre 2025: tra risultati eccellenti in campo e scenari di calciomercato per l'inverno, ecco il momento del Diavolo riassunto in questo articolo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Leao da ‘9’ fa faville con Allegri. Bartesaghi cresce. Mercato: se parte Giménez …

Milan, il numero 9 ce l’hai già: Leao oltre a segnare è anche diventato un leader ? Leao si è calato bene nella parte da centravanti, anche se con l’infortunio dell’americano ha dovuto fare coppia pure con Gimenez e Nkunku, adattandosi a volte da seco - facebook.com Vai su Facebook

Milan, come sono cambiati i numeri di Leao con Allegri. L'analisi al Club #SkySport #Milan #Allegri #Leao Vai su X

Milan, Leao si traveste da 9: effetto Allegri, il portoghese come Higuain e Cristiano Ronaldo - La decisione del tecnico di spostare Rafa al centro si sta rivelando vincente: i numeri danno ragione all'ex Juve. Secondo tuttosport.com

Milan, come sono cambiati i numeri di Leao con Allegri. L'analisi al Club - Al Club si analizzano i numeri del “nuovo” Leao, trasformato dalla gestione Allegri in un giocatore diverso rispetto a quello che eravamo abituati a vedere, e non solo per la posizione in campo. Segnala sport.sky.it

Un gol da centravanti e il sogno scudetto: Leao fa volare il Milan - Era già successo a metà agosto in Coppa Italia contro il Bari, è successo di nuovo ieri sera contro la Lazio in Serie A: cross di Fikayo Tomori e gol di Rafael Leao. Lo riporta milannews.it

Juve-Milan, Leao fa imbestialire Allegri: “Non è più un giocatore del Milan” - Il portoghese ancora in ritardo di condizione e un corpo estraneo ai rossoneri del tecnico toscano, che lo ha ripreso già prima che entrasse Il Milan impatta 0- Come scrive calciomercato.it

Milan, l’ex Florenzi: “Leao è il più forte della Serie A” - L'ex rossonero Alessandro Florenzi commenta il cambio ruolo di Leao da esterno a centravanti e lo indica come il più forte della Serie A. Riporta msn.com

Milan, Leao fa infuriare ancora Allegri: ecco perché Gimenez merita di essere il "9" titolare - Il Diavolo si è mostrato allo Stadium in tutta la sua solidità difensiva concedendo alla Juventus una sola occasione nitida da gol ma alla ... Si legge su calciomercato.com