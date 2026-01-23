Voto di scambio | indagati consigliere regionale e due sindaci Nuovi guai per Zannini

La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha notificato un avviso di conclusione indagini a Giovanni Zannini, consigliere regionale di Forza Italia, e a due sindaci, nel contesto di un'inchiesta sul voto di scambio in vista delle elezioni comunali del giugno 2024 nel Casertano. L'indagine si inserisce in un quadro più ampio di approfondimenti giudiziari riguardanti la politica locale.

Nuovo capitolo giudiziario nel Casertano legato alle elezioni comunali del giugno 2024. La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha notificato un avviso di conclusione indagini a Giovanni Zannini, consigliere regionale della Campania di Forza Italia, e a due sindaci: Pasquale.🔗 Leggi su Casertanews.it

Voto di scambio, consigliere regionale e sindaco indagati nel CasertanoNel Casertano, il consigliere regionale Giovanni Zannini di Forza Italia e il sindaco Pasquale Marrandino sono stati coinvolti in un’indagine per voto di scambio.

Campania, chiesto arresto per il consigliere regionale ZanniniLa Procura di Santa Maria Capua Vetere ha richiesto l’arresto di Giovanni Zannini, consigliere regionale della Campania eletto con Forza Italia.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: VOTO DI SCAMBIO POLITICO-MAFIOSO A TERRACINA, RIESAME NON LIBERA DE GREGORIO E MARANO; Ars, il sistema mance che genera indagati: Mancuso sotto accusa; Voto di scambio, Cosentino e De Cesare verso il rito abbreviato; Dossier con accuse infondate, Gugliotti patteggia un anno e sei mesi di reclusione per calunnia.

Voto di scambio, consigliere regionale e sindaco indagati nel CasertanoNuove guai giudiziari per il consigliere regionale di Forza Italia Giovanni Zannini, cui la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ha notificato tramite i carabinieri un avviso ... ansa.it

Voto di scambio a Modugno, nuove accuse al sindaco Bonasia: altre assunzioni sospetteVoto di scambio a Modugno, nuove accuse al sindaco Bonasia: altre assunzioni sospette. Dichiarazioni trasformate formalmente in interrogatorio ... telebari.it

L’avvocato, di recente condannato per voto di scambio, si è difeso in aula facebook