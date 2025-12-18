Bologna Italiano presenta la sfida contro l’Inter | Partita che potrebbe essere decisa anche dai rigori Loro sono forti Ecco come l’abbiamo preparata

In vista della semifinale di Supercoppa Italiana, Bologna e Italiano si preparano ad affrontare l’Inter in una sfida potenzialmente decisa anche ai rigori. L’allenatore rossoblù ha sottolineato la forza dell’avversario e condiviso le strategie messe a punto per questa partita cruciale. Un appuntamento importante per il club emiliano, che punta a fare bene in un match che promette emozioni e spettacolo.

Bologna, Italiano in conferenza stampa ha presentato la delicata sfida contro l’Inter, valida per la semifinale di Supercoppa Italiana Vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana per il Bologna. Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa. Le sue dichiarazioni. INTER – «Domani sarà una partita secca, dopo 90 minuti potrebbero esserci i rigori. È un’Inter diversa, sta coinvolgendo tanti . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

