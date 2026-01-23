Giovane arriverà a titolo definitivo per 20 milioni | formula con indennizzo ridotto e una serie di bonus

Il Napoli ha ufficializzato l'acquisto di Giovane a titolo definitivo per 20 milioni, con una formula che prevede un indennizzo ridotto e una serie di bonus. Gianluca Di Marzio analizza nel dettaglio le modalità di pagamento e le tappe che hanno portato all'accordo, offrendo un quadro chiaro e preciso sulla trattativa e sulle condizioni dell'operazione.

Gianluca Di Marzio spiega nel dettaglio le modalità di pagamento di Giovane, neoacquisto del Napoli. Napoli, ecco come si è arrivati a Giovane. Si legge sul sito di Di Marzio: Come vi abbiamo raccontato nelle ultime ore, il Napoli ha spinto in modo importante per l’esterno brasiliano, battendo definitivamente la concorrenza della Lazio. Nella giornata di domani è previsto un incontro tra l’agente del giocatore, Giuseppe Riso, e il ds del Napoli Giovanni Manna per definire il contratto del brasiliano, dopo l’accordo tra club raggiunto proprio in questi minuti. Il club azzurro ha trovato l’intesa con il Verona sulla formula del titolo definitivo con un indennizzo basso e una serie di bonus per una cifra totale di 20 milioni di euro: ora il giocatore è pronto a vestire la maglia azzurra, come anticipato anche nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

