Napoli ADL costretto a riscattare Lucca a titolo definitivo | costerà 40 milioni di euro bonus compresi
Il Napoli ha acquistato definitivamente Lorenzo Lucca, con un investimento complessivo di circa 40 milioni di euro, bonus inclusi. La scelta mira a rafforzare il reparto offensivo con un giovane attaccante dal profilo fisicamente imponente e già esperto in Serie A, rappresentando un passo strategico per la squadra nella prossima stagione.
L’acquisto di Lorenzo Lucca doveva rappresentare una scommessa ambiziosa per il Napoli, un investimento pensato per rinforzare il reparto offensivo con un profilo giovane, fisicamente dominante e già rodato in Serie A. A pochi mesi dall’arrivo sotto il Vesuvio, però, il bilancio dei primi sei mesi è tutt’altro che incoraggiante. Le difficoltà di Lucca non . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
Napoli, ADL costretto a riscattare Lucca a titolo definitivo: costerà 40 milioni di euro (bonus compresi) - L'acquisto di Lorenzo Lucca doveva rappresentare una scommessa ambiziosa per il Napoli, un investimento pensato per rinforzare il reparto offensivo con un ...
