Il Napoli ha acquistato definitivamente Lorenzo Lucca, con un investimento complessivo di circa 40 milioni di euro, bonus inclusi. La scelta mira a rafforzare il reparto offensivo con un giovane attaccante dal profilo fisicamente imponente e già esperto in Serie A, rappresentando un passo strategico per la squadra nella prossima stagione.

L’acquisto di Lorenzo Lucca doveva rappresentare una scommessa ambiziosa per il Napoli, un investimento pensato per rinforzare il reparto offensivo con un profilo giovane, fisicamente dominante e già rodato in Serie A. A pochi mesi dall’arrivo sotto il Vesuvio, però, il bilancio dei primi sei mesi è tutt’altro che incoraggiante. Le difficoltà di Lucca non . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Leggi anche: Schira: «Lucca? L’obbligo di riscatto del Napoli scatta dal 3 febbraio, ad oggi nessuno lo vorrebbe a titolo definitivo»

Leggi anche: Napoli: Lucca 40 milioni, l’Inter ha preso a Bonny 23. Venti milioni per Milinkovic quando serviva un terzino destro (Libero)

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Napoli, ADL costretto a riscattare Lucca a titolo definitivo: costerà 40 milioni di euro (bonus compresi) - L’acquisto di Lorenzo Lucca doveva rappresentare una scommessa ambiziosa per il Napoli, un investimento pensato per rinforzare il reparto offensivo con un ... dailynews24.it