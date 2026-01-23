Il Napoli ha concluso l’accordo con il Verona per il trasferimento di Giovane. Le trattative sono state definite anche sul contratto, con un’intesa raggiunta tra le parti sullo stipendio del giocatore. L’operazione si inserisce nel processo di rafforzamento della rosa partenopea, offrendo nuove opportunità al giovane talento. La formalizzazione dell’accordo è attesa nelle prossime ore.

Il Napoli ha chiuso l’operazione per Giovane: trovato l’accordo sia con il Verona sia con il giocatore sullo stipendio. Gli azzurri hanno superato la concorrenza della Lazio e definito l’acquisto a titolo definitivo per una cifra complessiva di 20 milioni tra parte fissa e bonus, rientrando nei parametri di mercato grazie alle recenti uscite in prestito.. @sscnapoli -Giovane: accordo raggiunto anche sullo stipendio del giocatore @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 23, 2026 Giovane passa al Napoli. Scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito web: “Dopo aver trovato l’accordo con il Verona, il Napoli ha raggiunto l’intesa anche con Giovane sullo stipendio che percepirà in azzurro Giovane è pronto a diventare un nuovo giocatore del Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Giovane, accordo anche sullo stipendio del giocatore (Di Marzio)

Raspadori l’attaccante con la valigia. C’è l’accordo tra l’Atletico Madrid e la Roma, manca quello sullo stipendioÈ in corso una trattativa tra Roma e Atletico Madrid per il trasferimento di Giacomo Raspadori.

Regola del 30%: quanto dovrebbe incidere il mutuo sullo stipendio?La regola del 30% è un parametro chiave per valutare se un mutuo è sostenibile rispetto al proprio reddito.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Tutto il mercato in Diretta; Robinio Vaz alla Roma: accordo con il Marsiglia per il giovane attaccante; Sei giovani su 10 favorevoli ai metal detector a scuola; Stop ai social per gli under 16 in Australia, cosa ne pensano a Piacenza.

Giovane, accordo anche sullo stipendio del giocatore (Di Marzio)Napoli, accordo totale per Giovane: intesa con Verona e giocatore sullo stipendio, operazione da 20 milioni complessivi. ilnapolista.it

Giovane sta per arrivare! Sky: Accordo proprio ora anche per lo stipendioNapoli-Giovane: accordo raggiunto anche sullo stipendio del giocatore si legge sul profilo X di Gianluca Di Marzio di Sky Sport. Tutto fatto dunque per l'arrivo del talento ... tuttonapoli.net

Dopo aver raggiunto l’intesa con il Verona, le parti hanno trovato anche l’accordo sull’ingaggio. Ancora non si conoscono le cifre dello stipendio di Giovane. - facebook.com facebook

. @sscnapoli-Giovane: accordo raggiunto anche sullo stipendio del giocatore @SkySport x.com