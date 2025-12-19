Regola del 30% | quanto dovrebbe incidere il mutuo sullo stipendio?

La regola del 30% è un parametro chiave per valutare se un mutuo è sostenibile rispetto al proprio reddito. In questo breve approfondimento, scoprirai come questa semplice linea guida può aiutarti a pianificare meglio il tuo investimento immobiliare, evitando rischi eccessivi e garantendo una gestione finanziaria equilibrata. Tempo di lettura: 5 minuti.

Tempo di lettura: 5 minuti La regola del 30% è un principio largamente utilizzato nel settore finanziario e immobiliare per valutare la sostenibilità di un mutuo rispetto al reddito disponibile. Secondo questa regola, la rata mensile del mutuo non dovrebbe superare il 30% dello stipendio netto mensile del nucleo familiare. Tale parametro nasce dall’esigenza di tutelare la stabilità finanziaria delle famiglie, evitando che l’impegno economico per l’acquisto di una casa comprometta la capacità di far fronte alle altre spese ordinarie e straordinarie. L’applicazione di questa regola consente di mantenere un equilibrio tra il desiderio di acquistare un’abitazione e la necessità di garantire una gestione responsabile delle proprie risorse economiche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

