È in corso una trattativa tra Roma e Atletico Madrid per il trasferimento di Giacomo Raspadori. Dopo l’accordo sul prestito oneroso, resta da definire il dettaglio più importante, ovvero lo stipendio. La formula dell’operazione prevede il trasferimento temporaneo dell’attaccante, ma le parti devono ancora trovare un'intesa economica soddisfacente. La situazione rimane sotto osservazione, mentre si aspetta l’ultima conferma ufficiale.

Raspadori l’attaccante con la valigia. C’è l’accordo tra l’Atletico Madrid e la Roma: prestito oneroso Giacomo Raspadori l’attaccante con la valigia. È vicino alla sua terza squadra in meno di un anno. A maggio era a Napoli, in estate è andato all’Atletico di Simeone e ora ha già rotto con i colchoneros dove gioca poco (come giocava poco a Napoli) ed è desideroso di una nuova avventura. Alle porte c’è la Roma di Gasperini che lo aspetta a braccia aperte, sempre che il calciatore raggiunga l’accordo con il club sullo stipendio. Matteo Moretto aggiorna sulla trattativa che dovrebbe chiudersi con la formula del prestito oneroso senza obbligo di acquisto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Raspadori l’attaccante con la valigia. C’è l’accordo tra l’Atletico Madrid e la Roma, manca quello sullo stipendio

Gol e magie: ecco la nuova vita di Raspadori al Napoli - Antonio Conte non ha mai avuto grossi dubbi sul futuro dell’attaccante, ma il gol decisivo ... ilmattino.it

#CalciomercatoRoma, da capire la posizione di #Raspadori: l'attaccante vorrebbe giocarsi il posto all' #AtleticoMadrid. Ancora nessun accordo tra i club [ @DiMarzio] tinyurl.com/43aj5unb #ASRoma x.com

Giornata importante sul fronte #Raspadori: oggi il calciatore avrà un colloquio con Simeone. L'attaccante vuole giocare con continuità e spinge per la cessione. La #ASRoma è in pressing con una nuova offerta all'Atletico. #CalciomercatoRoma - facebook.com facebook