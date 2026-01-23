Giorno della Memoria il Recital di Riccardo Joshua Moretti
In occasione del Giorno della Memoria, il Comune di Parma e la Comunità Ebraica organizzano il recital di pianoforte “No, la musica non muore”, di Riccardo Joshua Moretti. L’evento si svolgerà martedì 27 gennaio alle ore 10.30 nel Ridotto del Teatro Regio, offrendo un momento di riflessione attraverso la musica, dedicato al ricordo di musicisti e delle vittime dell’Olocausto.
In occasione del Giorno della Memoria, martedì 27 gennaio alle ore 10.30, al Ridotto del Teatro Regio, il Comune di Parma in collaborazione con la Comunità Ebraica di Parma, promuove l’iniziativa “No, la musica non muore”, un recital di pianoforte dedicato al ricordo dei musicisti e dei.🔗 Leggi su Parmatoday.it
Il Giorno della Memoria a Milano: un mese di iniziative fra mostre e incontri: si comincia giovedì 15 gennaio alla Casa della MemoriaA Milano, da gennaio a metà febbraio, si svolge un calendario di eventi dedicati al Giorno della Memoria.
Dalla memoria al presente: Officine della Cultura in tournée per il Giorno della Memoria 2026In occasione del Giorno della Memoria 2026, Officine della Cultura promuove una tournée teatrale in tutta Italia.
Argomenti discussi: Per non dimenticare: nuovi libri per il Giorno della Memoria 2026; La Direzione Cinema e Serie Tv per il Giorno della Memoria; Giorno della Memoria 2026; Giorno della Memoria, gli appuntamenti nei Comuni della città metropolitana per non dimenticare la Shoah.
Il 27 gennaio 2026 – Giorno della MemoriaTutte le celebrazioni in programma ad Arezzo con la Prefettura ... msn.com
Sui canali Mediaset il Giorno della Memoria inizia oggi: film, serie tv, speciali dal 23 al 27 gennaioIl palinsesto completo con cui i canali Mediaset celebrano il Giorno della Memoria 2026: film, serie, speciali dal 23 al 27 gennaio. style.corriere.it
Durante il Consiglio comunale aperto dedicato al Giorno della Memoria, studiosi e testimoni hanno riflettuto su Shoah, deportazioni e responsabilità storiche. #veronanetwork - facebook.com facebook
La tipografia antisemitismo. Più testi che teste. L'autogol Pd. Si avvicina il 27 gennaio: il giorno della memoria, in cui si scoprirà il testo base contro il fenomeno. Di @carusocarmelo x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.