I giorni della merla, dal 29 al 31 gennaio, sono noti per le basse temperature e il clima rigido. Questo periodo rappresenta un momento di particolare attenzione per la salute, soprattutto per le persone più vulnerabili. Conoscere le caratteristiche di questi giorni può aiutare a adottare le precauzioni necessarie per proteggersi dal freddo e mantenere il benessere durante le ondate di gelo.

Si avvicinano i proverbiali giorni della merla: il periodo che va dal 29 al 31 gennaio è tradizionalmente considerato il più freddo dell’anno. Ma è ancora così? E quali sono i rischi per la salute? Stando alle previsioni del meteorologo Mattia Gussoni su ilmeteo.it “nel corso della prossima settimana, l’Italia dovrà fare i conti con una decisa variazione della circolazione atmosferica: una serie di impulsi instabili in discesa dal Nord Atlantico condizionerà il tempo sul nostro Paese, proprio in coincidenza con i celebri giorni della merla”. “Le osservazioni climatiche recenti – dice però a LaSalute di LaPresse il presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) Alessandro Miani – mostrano come questa fase sia oggi spesso meno rigida rispetto al passato, con temperature medie in progressivo aumento legate al cambiamento climatico”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giorni della merla tra freddo e salute, chi rischia di più

Giorni della Merla 2026: tra leggenda, freddo e presagi di primaveraI Giorni della Merla, tradizione che segna gli ultimi giorni di gennaio, si avvicinano anche nel 2026, con date fissate al 29, 30 e 31 gennaio.

Giorni della Merla 2026: tra leggenda, freddo e presagi di primaveraI Giorni della Merla del 2026 si svolgeranno dal 29 al 31 gennaio.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

I giorni della merla: la leggenda che nacque dal freddo

Argomenti discussi: In arrivo i giorni della Merla: cosa dice la tradizione e perché non sono sempre i giorni più freddi; I giorni della merla: ecco cosa fare a fine gennaio 2026; Giorni della Merla 2026: tra leggenda, freddo e presagi di primavera; A fine mese arriva la Bagna della Merla: quattro giorni di convivialità tra gusto e tradizione.

Giorni della Merla 2026: tra leggenda, freddo e presagi di primaveraCon l’avvicinarsi della fine di gennaio tornano puntuali i Giorni della Merla, che nel 2026 cadranno il 29, 30 e 31 gennaio. Secondo la tradizione ... funweek.it

Giorni della merla spiegati: perché sono considerati i più gelidi dell’inverno tra miti popolari e tradizioneIl calendario popolare individua negli ultimi tre giorni di gennaio il culmine del gelo, ma il 2026 si presenta anomalo. Le elaborazioni stagionali indicano ... assodigitale.it

I giorni della merla si avvicinano. Ecco una storia un pò diversa, ma con un grande significato! - facebook.com facebook

In arrivo i giorni della Merla: cosa dice la tradizione e perché non sono sempre i giorni più freddi x.com