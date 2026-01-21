Abbracciamoci! Oggi è la Giornata Mondiale dell' Abbraccio un gesto che ha moltissimi benefici su corpo e mente

Oggi si celebra la Giornata Mondiale dell’Abbraccio, un’occasione per riconoscere i benefici di questo gesto semplice ma significativo. Abbracciare può favorire il benessere psicologico e migliorare la salute fisica, rafforzando i legami e contribuendo a ridurre lo stress. In questa giornata, ricordiamo l’importanza di un gesto che, pur nella sua semplicità, ha il potere di migliorare il nostro equilibrio emotivo e il nostro benessere complessivo.

Abbracciare fa bene e ha degli effetti positivi sia sulla psiche sia a livello fisiologico. Non a caso il 21 gennaio si celebra la Giornata Mondiale dell'Abbraccio. Una forma di comunicazione spesso sottovalutata ma che in realtà innesca una serie di meccanismi che favoriscono la produzione di endorfine.

