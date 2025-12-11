Giornata mondiale della montagna | i 5 benefici della camminata in mezzo alla natura
L’11 dicembre si celebra la Giornata mondiale della montagna, un’occasione per riflettere sull’importanza delle aree montane. Camminare in mezzo alla natura durante questa giornata permette di scoprire numerosi benefici per il corpo e la mente, promuovendo il benessere e la consapevolezza dell’ambiente montano.
L'11 dicembre si celebra la Giornata mondiale della montagna. Istituita nel 2003 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, essa si pone l'obiettivo di evidenziare e di valorizzare l'importanza dei monti come risorse economiche, culturali, ambientali e. salutari. Ebbene sì, la montagna è il luogo ideale dove passeggiare per ritrovare il benessere psicofisico. Vediamo, dunque, insieme quali sono i benefici di una camminata in mezzo al verde. Camminata in montagna, una medicina priva di effetti collaterali. Camminare fa sempre bene, ma farlo in montagna ancora di più. L'ambiente unico nel quale ci si muove, caratterizzato da paesaggi maestosi, aria pulita e silenzio, va ad amplificare gli effetti salutari della camminata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
