Scuole Giornata della Memoria | il 27 gennaio 2026 evento speciale nel circuito The Space Cinema

Il 27 gennaio 2026, in occasione della Giornata della Memoria, The Space Cinema organizza un evento dedicato alle scuole, rivolto a studenti e insegnanti. L’iniziativa mira a promuovere la riflessione sui temi della memoria, della storia e della responsabilità civica attraverso proiezioni e incontri. Un’occasione per approfondire valori fondamentali in un contesto culturale accessibile e rispettoso.

