Scuole Giornata della Memoria | il 27 gennaio 2026 evento speciale nel circuito The Space Cinema
Il 27 gennaio 2026, in occasione della Giornata della Memoria, The Space Cinema organizza un evento dedicato alle scuole, rivolto a studenti e insegnanti. L’iniziativa mira a promuovere la riflessione sui temi della memoria, della storia e della responsabilità civica attraverso proiezioni e incontri. Un’occasione per approfondire valori fondamentali in un contesto culturale accessibile e rispettoso.
Il 27 gennaio 2026, in occasione della Giornata della Memoria, The Space Cinema invita docenti e studenti a partecipare a un evento speciale dedicato alle scuole, per riflettere attraverso il cinema sui valori della memoria, della storia e della cittadinanza consapevole. Informazioni In occasione della Giornata della Memoria, il 27 gennaio 2026, il circuito The . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
