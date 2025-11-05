Roma lutto cittadino per Octay Stroici | bandiere a mezz’asta in memoria dell’operaio morto nel crollo della Torre dei Conti

Oggi la Capitale si ferma nel silenzio del lutto cittadino proclamato dal sindaco Roberto Gualtieri in memoria di Octay Stroici, il 66enne operaio romeno morto dopo essere rimasto intrappolato per oltre undici ore sotto le macerie nel crollo della Torre dei Conti, ai Fori Imperiali. Le bandiere sono esposte a mezzasta negli edifici comunali e i cittadini sono invitati a un momento di raccoglimento per ricordare l'uomo che lavorava al restauro di uno dei monumenti simbolo di Roma, oggi trasformato in scena di dolore e riflessione collettiva. Il cordoglio del sindaco. «Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Octay Stroici, vittima del crollo della Torre dei Conti – ha dichiarato Gualtieri –.

