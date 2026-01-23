Gianna Orrù commenta il carattere di sua figlia Valeria Marini, descrivendola come molto appiccicosa e incline alle tragedie. La protagonista di recenti progetti televisivi, tra cui una docuserie sulla sua vita, continua a suscitare interesse per il suo percorso personale e professionale. Per approfondire questa intervista e conoscere meglio i dettagli, continua a leggere su Perizona.

Valeria Marini protagonista di una docuserie sulla sua vita? Dopo “Unica” di Ilary Blasi e “Io sono notizia” di Fabrizio Corona, Netflix avrebbe in progetto di raccontare la “vita stellare” dell’ex primadonna del Bagaglino. L’indiscrezione arriva dalle pagine del settimanale “Chi”. “Per Valeria Marini una docuserie sulla sua vita. ‘Una vita stellare’: così la definirebbe lei – scrive il giornalista Giuseppe Candela – Carriera, alti e bassi, grandi amori e un matrimonio annullato. Tante le cose da raccontare, non a caso la showgirl starebbe lavorando a una docuserie sulla sua vita per la piattaforma Netflix. 🔗 Leggi su Perizona.it

© Perizona.it - Gianna Orrù: “Mia figlia Valeria fa le tragedie, è appiccicosa”

“È una cara ragazza, però è un po’ appiccicosa. Lei fa le tragedie ma è durato tutto molto meno, e non volevo sentire nessuno dopo la truffa”: Gianna Orrù parla della figlia Valeria MariniGianna Orrù commenta la recente riconciliazione con sua figlia, Valeria Marini, spiegando come i problemi siano stati più brevi del previsto.

Leggi anche: Valeria Marini e Gianna Orrù hanno fatto pace, madre e figlia trascorreranno il Natale insieme

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Gianna Orrù: 400.000 euro di truffa. Il litigio con mia figlia Valeria? Lei ha fatto le tragedie, è appiccicosa; Gianna Orrù gelida in diretta con la figlia Valeria Marini: Ha ragione Fiorello a prenderla in giro; Valeria Marini: Sono stata a Medjugorje per chiedere alla Madonna di far pace con mia madre; Gianna Orrù: Più di un anno senza parlare con mia figlia Valeria Marini? Non è vero!/ Lei fa tragedie….

Gianna Orrù: Più di un anno senza parlare con mia figlia Valeria Marini? Non è vero!/ Lei fa tragedie…Gianna Orrù, dalla truffa per centinaia di migliaia di euro al rapporto ritrovato con la figlia Valeria Marini: il racconto a La Volta Buona. ilsussidiario.net

Gianna Orrù: 400.000 euro di truffa. Il litigio con mia figlia Valeria? Lei ha fatto le tragedie, è appiccicosaTutto ci saremmo aspettati ma mai di vedervi divise per un bel periodo, un anno e mezzo, esordisce Caterina Balivo rivolgendosi a Gianna. Lei spiega: Sì, è successo ma non un anno e mezzo. Io negli ... today.it

«È lei che fa le tragedie», racconta Gianna Orrù davanti alle telecamere di La Volta Buona, ospite di Caterina Balivo. L’ex ballerina parla senza troppi giri di parole del suo rapporto con la figlia Valeria Marini, minimizzando il periodo di distanza tra loro. «Non c - facebook.com facebook