Valeria Marini e Gianna Orrù hanno fatto pace madre e figlia trascorreranno il Natale insieme

23 dic 2025

Valeria Marini e la madre Gianna Orrù, dopo mesi di silenzio e lontananza, hanno finalmente fatto pace. Le due, infatti, trascorreranno il Natale insieme, come racconta la showgirl a Monica Setta. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

